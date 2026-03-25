Atlético Tucumán se mide ante Sportivo Barracas con el objetivo de avanzar de fase en la Copa Argentina

Se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final.

Hoy 10:41

Atlético Tucumán y Sportivo Barracas se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo tucumano intentará hacer pesar la diferencia de categoría frente a un rival que milita en la Primera C, en un duelo clave para seguir en carrera en el certamen federal.

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El conjunto dirigido por Julio Falcioni llega con el ánimo en alza tras vencer a Gimnasia en el Torneo Apertura, en lo que significó su primer triunfo desde su arribo al club. El gol de Clever Ferreira le permitió al Decano cortar la mala racha y ahora buscará trasladar ese impulso a la Copa, donde apunta a meterse entre los 16 mejores.

Por su parte, Sportivo Barracas atraviesa un buen inicio de temporada en la Primera C. Los Arrabaleros se ubican en el segundo puesto del Grupo B con seis unidades, producto de dos victorias y una derrota, y se mantienen a tiro del líder General Lamadrid. El equipo llega con ilusión y sin presión, sabiendo que un triunfo sería histórico.

El ganador de este cruce avanzará a los 16avos de final, instancia en la que ya espera Talleres de Córdoba, que debió trabajar más de la cuenta para vencer a Argentino de Merlo por 2-0 en Rosario. Para ambos, el objetivo es claro: seguir avanzando y soñar en grande en la Copa Argentina.