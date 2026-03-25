“La abandonaron”: Pagano apuntó contra el Gobierno y vinculó a Alberto Fernández en el caso Agostina Páez

La diputada aseguró que la gestión oficial no acompañó a la joven y destacó la intervención del expresidente.

Hoy 11:32

Tras confirmarse que Agostina Paéz, la abogada argentina retenida en Río de Janeiro, no irá presa en Brasil y podrá regresar al país, se generó una nueva disputa entre el Gobierno y la diputada Marcela Pagano, quien involucró al expresidente Alberto Fernández, sobre los esfuerzos que le dieron un alivio judicial a la joven.

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El cruce comenzó cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, compartió una publicación con la leyenda "hechos, no palabras", destacando el giro en el caso de Páez, y un usuario señaló que hubo "intervención diplomática de último momento".

"La intervención diplomática no fue de 'último momento'. Estuvimos acompañando el caso desde primer día y coordinamos en la acción que requería la defensa de Agostina. Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno", sostuvo el funcionario vía X.

Tras las publicaciones del exsecretario de Finanzas, se sumó al debate la diputada Marcela Pagano, quien lo calificó de "cara rota" y "sinvergüenza" y agregó: "Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez (sic) de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir".

"Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al expresidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos!!! Esa es la única verdad", añadió, atribuyéndole parte del éxito de la gestión al exmandatario.

En otra publicación a través de X, la legisladora amplió: "Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno"

"Sr. Alberto Fernández, gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación. Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", agregó enfatizando una vez más en el rol del expresidente en la gestión del caso de Agostina Páez.

A partir de su publicación, una periodista de Clarín le consultó a la diputada si ella efectivamente se constituyó como garante de la joven y la legisladora confirmó: "Sí y tuvimos la fortuna que con esta estrategia de su abogada el juez diera lugar".