Hito médico: una santiagueña realizó cirugías mínimamente invasivas en bebés en Córdoba

Una médica santiagueña protagonizó un avance clave en la salud pública al realizar cirugías mínimamente invasivas en recién nacidos en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. Se trata de un procedimiento novedoso en ese ámbito, que marcó un hito por su complejidad y resultados.

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La profesional, Dra. Celeste Patiño, cirujana pediátrica especializada, estuvo a cargo de las intervenciones realizadas mediante técnica laparoscópica, que permite operar a través de pequeñas incisiones de entre 3 y 5 milímetros, evitando cirugías tradicionales más invasivas.

En uno de los casos, se practicó una piloromiotomía a un bebé de 25 días, quien presentaba estenosis hipertrófica de píloro, una afección que bloquea el paso de la leche desde el estómago. Tras la intervención, el neonato evolucionó favorablemente y retomó la lactancia en pocas horas.

El segundo procedimiento se realizó en un bebé prematuro de dos meses con un cuadro de obstrucción intestinal. A través de la videolaparoscopía, los profesionales lograron explorar el abdomen y detectar el origen del problema para su tratamiento.

Ambos pacientes tuvieron una rápida recuperación y recibieron el alta médica en un plazo de entre 24 y 36 horas, lo que evidencia las ventajas de este tipo de técnicas frente a la cirugía convencional.

Entre los principales beneficios se destacan el menor dolor postoperatorio, cicatrices más pequeñas y un retorno más rápido a la alimentación.

Desde el equipo médico subrayaron que estos procedimientos fueron posibles gracias a la incorporación de tecnología de última generación y a la formación de profesionales especializados. El logro fue destacado en medios cordobeses y representa un avance significativo en la atención neonatal en hospitales públicos.