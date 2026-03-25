Banfield pone primera en la Copa Argentina ante Real Pilar en busca de los 16avos

Banfield y Real Pilar se enfrentarán este miércoles desde las 21:15 en el estadio Alfredo Beranger, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo del sur intentará imponer su jerarquía ante un rival de menor categoría, en un duelo que promete ser más parejo de lo que marcan los papeles.

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El conjunto dirigido por Pedro Troglio llega con confianza tras vencer 1-0 a Tigre por el Torneo Apertura, con gol de Tiziano Perrotta. Ese triunfo le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas y meterse nuevamente en la pelea por ingresar a los playoffs, objetivo inmediato en el plano local.

Por su parte, Real Pilar atraviesa un presente competitivo en la Primera B, donde se ubica en el quinto puesto con nueve unidades, a cuatro del líder Excursionistas. El equipo que conduce Gabriel Torres mantiene la ilusión de pelear por el ascenso, luego de haber quedado muy cerca la temporada pasada, cuando cayó en semifinales del Reducido ante Acassuso.

El ganador de este cruce avanzará a los 16avos de final, donde se medirá con quien resulte vencedor del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, programado para el próximo 7 de abril. Para ambos, la Copa Argentina representa una gran oportunidad para seguir creciendo y sumar protagonismo.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Gerónimo Govi, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Basualdo, Lucas Chambi, Mathías Crocco; Joaquín César y Jonathan Morán. DT: Gabriel Torres.