En vivo: Gustavo Álvarez debuta como DT de San Lorenzo con una visita a Riestra

El Ciclón abre una nueva etapa con entrenador y necesita ganar, mientras el Malevo busca salir del fondo y sueña con hacer historia en la Sudamericana.

Hoy 20:40

En el estadio Guillermo Laza, San Lorenzo enfrentará este miércoles desde las 19 a Deportivo Riestra, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades opuestas. El Ciclón llega con aire renovado tras la llegada de Gustavo Álvarez como entrenador, mientras que el Malevo atraviesa una racha negativa y aún no conoce la victoria en el campeonato.

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