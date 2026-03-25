En vivo: Banfield pone primera en la Copa Argentina ante Real Pilar en busca de los 16avos

El Taladro llega en alza tras vencer a Tigre y quiere sostener el buen momento, mientras que el conjunto de la Primera B buscará dar el golpe en el Beranger.
Banfield y Real Pilar se enfrentarán este miércoles desde las 21:15 en el estadio Alfredo Beranger, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo del sur intentará imponer su jerarquía ante un rival de menor categoría, en un duelo que promete ser más parejo de lo que marcan los papeles. HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Banfield y Real Pilar se enfrentarán este miércoles desde las 21:15 en el estadio Alfredo Beranger, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo del sur intentará imponer su jerarquía ante un rival de menor categoría, en un duelo que promete ser más parejo de lo que marcan los papeles.
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