Detienen a un abogado santiagueño acusado de violencia física, psicológica y sexual contra su pareja

Se trata de Fernando Ruiz, de 50 años, denunciado por su pareja por reiterados episodios de violencia.

Hoy 22:01

Un grave caso de violencia de género sacude a la Capital santiagueña tras la detención del abogado Fernando Ruiz, de 50 años, quien fue denunciado por su pareja por reiterados episodios de violencia psicológica, física y sexual. El acusado ya prestó declaración de imputado en el Ministerio Público Fiscal.

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Según consta en la denuncia radicada por la joven de 22 años, con quien convivía en un departamento ubicado en avenida Belgrano Sur al 500, la relación estuvo atravesada por situaciones de violencia desde sus inicios. La mujer aseguró que durante años fue víctima de agresiones verbales, humillaciones y un constante deterioro de su autoestima.

El relato detalla episodios de extrema violencia. La denunciante sostuvo que el acusado la agredió físicamente en reiteradas ocasiones, incluso arrojándola al suelo, donde la inmovilizaba apoyando una de sus piernas sobre su cuerpo mientras la golpeaba. Además, indicó que en varias oportunidades fue obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, y que su pareja tenía problemas de adicción a sustancias, lo que agravaba las situaciones de violencia.

Uno de los hechos más graves ocurrió recientemente, cuando la joven intentó retirarse del domicilio y, según denunció, Ruiz la agredió, le impidió salir del departamento y la mantuvo encerrada. También relató que fue obligada a consumir drogas y a permanecer en contra de su voluntad, en un contexto de amenazas constantes. Incluso mencionó episodios en los que el acusado habría exhibido material íntimo sin su consentimiento.

La causa avanza en la Justicia y se espera que en las próximas horas se definan nuevas medidas procesales.