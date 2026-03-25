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Franco Colapinto llega motivado a Suzuka tras sumar sus primeros puntos en la F1

El piloto argentino afrontará por primera vez el GP de Japón con confianza, luego de su buen rendimiento en China y la evolución del Alpine.

Hoy 11:24

El argentino Franco Colapinto se prepara para disputar su primera carrera en el circuito de Suzuka Circuit, con sensaciones positivas tras haber sumado su primer punto en la Fórmula 1 durante el GP de China. El joven piloto llega estimulado por el rendimiento del Alpine A526, que mostró una marcada mejora en las últimas competencias.

En la previa del viaje a Japón, Colapinto trabajó intensamente en la base de Alpine F1 Team en Enstone, donde participó de sesiones de simulador y compartió tiempo con el equipo técnico. “Fue genial compartir este resultado con ellos, por todo el esfuerzo que vienen haciendo”, expresó el pilarense, destacando el crecimiento del auto y el trabajo conjunto.

El piloto argentino también remarcó la evolución del monoplaza entre las primeras carreras del año, en comparación con su rendimiento en Melbourne. “La diferencia con Shanghái fue sorprendente. Me alegró mucho sumar mi primer punto, especialmente por las batallas que tuvimos en pista”, aseguró, dejando en claro que el potencial del auto empieza a reflejarse en resultados.

Pensando en Suzuka, Colapinto se mostró entusiasmado por correr en un trazado icónico: “Tengo muchas ganas de correr en Japón por primera vez. Es un país increíble y un circuito legendario”. Además, confía en que el equipo pueda seguir progresando para mantenerse competitivo en esta etapa inicial de la temporada.

Cabe recordar que esta carrera será la última antes del receso obligado que tendrá la categoría, tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. En ese contexto, Colapinto buscará cerrar este tramo con otra actuación destacada y seguir consolidándose dentro de la máxima categoría del automovilismo.

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