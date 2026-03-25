AFA confirmó los premios de la Copa Argentina: cuánto dinero repartirá el torneo

El campeón podrá llevarse casi 500 millones de pesos, aunque los montos siguen lejos de otras ligas sudamericanas.

Hoy 14:40

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los premios económicos para la actual edición de la Copa Argentina, con cifras que, si bien representan un ingreso importante para los clubes, continúan siendo considerablemente menores en comparación con otras competiciones del continente, como las de Brasil.

Según el boletín difundido, habrá una diferencia en el monto inicial entre los equipos de Primera División Argentina y los del ascenso. Los clubes de la máxima categoría recibirán $12.100.000 por participación, mientras que los del ascenso percibirán $9.400.000. A partir de allí, los premios irán aumentando progresivamente en cada instancia del torneo.

En cuanto al desglose, los montos establecidos son los siguientes: $18.200.000 en 32avos de final, $39.900.000 en 16avos, $53.300.000 en octavos, $66.600.000 en cuartos de final, $106.500.000 en semifinales y $200.000.000 para el ganador de la final. De esta manera, un club de Primera que logre consagrarse campeón podría acumular un total de $496.600.000, lo que equivale aproximadamente a 360 mil dólares.

Para las instituciones del ascenso, estos ingresos pueden resultar determinantes según su realidad económica, ya que cada avance en el certamen representa un impulso financiero significativo. Sin embargo, más allá del dinero, el gran objetivo deportivo sigue siendo el premio mayor.

Y es que el campeón de la Copa Argentina no solo levanta el trofeo, sino que además obtiene un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un incentivo que convierte al certamen en una de las competencias más atractivas del fútbol argentino.