“Mi apoyo, intacto”: Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio del escándalo

La secretaria general salió a respaldar al jefe de Gabinete tras las acusaciones por su patrimonio y viajes. Desde el Gobierno aseguran que se trata de una “operación política”.

Hoy 15:46

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, se pronuncio en redes sociales para ratificar públicamente su respaldo a Manuel Adorni. El mensaje, publicado en la cuenta oficial de la funcionaria, fue contundente: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni”. La declaración llegó en un momento de máxima exposición para el jefe de Gabinete, tras una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde debió enfrentar preguntas sobre su situación patrimonial y sus viajes recientes.

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La polémica en torno a Adorni se instaló luego de que trascendieran denuncias sobre la presencia de su esposa en una comitiva oficial a Estados Unidos, un viaje familiar a Punta del Este en avión privado y la supuesta omisión de una propiedad en su declaración jurada. Tales episodios motivaron presentaciones judiciales y crecientes interrogantes sobre la evolución patrimonial del funcionario. En la conferencia, Adorni intentó despejar dudas al afirmar: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, y aseguró que toda la documentación requerida está a disposición de la justicia.

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Las denuncias contra Adorni incluyen la compra de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, la utilización de vuelos privados y la participación de su esposa en delegaciones oficiales. En su descargo ante la prensa, el jefe de Gabinete enfatizó que las versiones sobre una vivienda en Martínez y otras acusaciones son parte de “una operación política y mediática”. Cuando fue consultado sobre el viaje a Punta del Este, evitó brindar detalles, argumentando que se trata de un asunto familiar bajo análisis judicial, y recalcó: “El viaje lo pagué. La dádiva estaría si yo no lo hubiera pagado”.

El respaldo de Karina Milei se inscribe en una estrategia del Gobierno de cerrar filas en torno a Adorni, ante lo que consideran una embestida impulsada por sectores opositores y viejas prácticas de la política. El presidente Javier Milei también se sumó a las muestras públicas de apoyo, replicando mensajes y cuestionando las críticas: “La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, escribió en redes sociales.

La controversia alcanzó su punto más álgido tras la exposición de Adorni ante los medios, donde debió responder sobre el origen de sus bienes y los gastos vinculados a viajes y propiedades. El funcionario recalcó que trabajó más de 25 años en el sector privado y que su patrimonio responde a esa etapa previa a su ingreso a la función pública. “Viví siempre en Caballito, mis propiedades deben cotejarse con la declaración jurada”, especificó, rechazando la existencia de bienes ocultos o maniobras irregulares. Adorni también fue enfático al rechazar rumores sobre supuestas maniobras de extorsión o contactos con exagentes de inteligencia.

Las acusaciones sobre el uso de recursos estatales o posibles inconsistencias en su declaración jurada motivaron la intervención de la justicia, que actualmente investiga los hechos en distintos expedientes para determinar la existencia de irregularidades. Entre los denunciantes se encuentra la diputada Marcela Pagano, quien amplió la denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, señalando que Adorni solo declaró parcialmente sus propiedades y cuestionando la justificación de gastos personales elevados.

Frente a la presión mediática y política, el círculo cercano a Adorni activó un operativo de apoyo en redes sociales y declaraciones públicas. Ministros como Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo se manifestaron a favor del jefe de Gabinete, mientras que desde la Oficina de Respuesta Oficial se desmintieron imágenes y versiones consideradas falsas. El ministro del Interior, por ejemplo, advirtió que su espacio “no va a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo intente desestabilizar al gobierno”.

En las últimas horas, la situación de Manuel Adorni se tornó uno de los ejes centrales del debate en la Casa Rosada, con versiones cruzadas sobre su futuro en el gabinete y el impacto de las denuncias en la gestión. Sin embargo, tanto el presidente Milei como su hermana Karina salieron al cruce de especulaciones sobre una eventual salida del funcionario, reiterando la confianza en su labor y cuestionando la intencionalidad de las críticas.