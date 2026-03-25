Hasta 70% de descuento: TU MUNDO Constructor presenta “Mundo de Saldos” en Santiago del Estero

La propuesta se realizará del 26 al 28 de marzo en su sucursal de Avenida Colón Sur 3380, con descuentos en materiales y productos para el hogar, hasta agotar stock.

Hoy 08:00

TU MUNDO Constructor llevará adelante una nueva acción comercial en Santiago del Estero bajo el nombre “Mundo de Saldos”, que se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo en su sucursal ubicada en Avenida Colón Sur 3380.

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Durante esas tres jornadas, los clientes podrán acceder a promociones en distintos rubros, con descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados y stock limitado.

Entre las principales oportunidades se destacan saldos de cerámicos desde $1.990 y porcelanatos desde $4.590. También habrá griferías para baño desde $9.990 y para cocina desde $19.990, además de bañeras acrílicas y enlozadas desde $69.990.

La propuesta incluye además accesorios para baño desde $3.990, lotes de cerámicos de primera calidad desde $4.490 y ventanas metálicas desde $19.990, junto a rebajas en aberturas de aluminio y puertas de madera con descuentos de hasta el 70%.

Desde la empresa informaron que las promociones estarán vigentes durante los tres días o hasta agotar stock, y que serán válidas para pagos realizados en efectivo, débito o transferencia.

Con esta iniciativa, TU MUNDO Constructor busca acercar opciones convenientes para quienes están remodelando, ampliando o equipando sus espacios, con una propuesta pensada tanto para el hogar como para distintos proyectos.

El evento se realizará exclusivamente en la sucursal de Avenida Colón Sur 3380 durante los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de marzo.