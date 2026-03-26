Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Clásico con público visitante: Olímpico vs. Quimsa abre sus puertas a ambas hinchadas

El duelo entre Olímpico de La Banda y Quimsa tendrá público visitante este 28 de marzo en el Vicente Rosales. Ya se confirmaron los precios de las entradas y detalles de ingreso.

Hoy 14:05

El esperado clásico santiagueño entre Olímpico de La Banda y Quimsa, que se disputará este 28 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Vicente Rosales, contará con la presencia de ambas parcialidades, una decisión que le suma un condimento especial a uno de los partidos más calientes de la temporada.

Desde la entidad bandeña confirmaron que el encuentro tendrá público visitante habilitado, algo que genera gran expectativa en la previa y garantiza un marco imponente en el Vicente Rosales, donde se vivirá una verdadera fiesta del básquet santiagueño.

En cuanto a los valores, las entradas tendrán los siguientes precios: Tribuna $8.000, Platea $20.000 y Seguro Menor $4.000, cifras ya oficiales para este clásico.

Por último, se informó que el ingreso general al estadio será por calle Chacabuco, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con anticipación para evitar demoras en uno de los partidos más convocantes del calendario.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron nuevos detalles del brutal matricidio que conmociona a Monte Quemado
  2. 2. Un colectivo cayó al río con más de 40 pasajeros cuando intentaba abordar un ferry
  3. 3. “El Consejo Económico y Social es una herramienta importante para potenciar el desarrollo sostenible y la paz social mediante el diálogo”
  4. 4. Se confirmaron tres nuevos casos de Chikungunya en Santiago del Estero
  5. 5. El tiempo para este jueves 26 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 30° y cielo parcialmente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT