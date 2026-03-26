Clásico con público visitante: Olímpico vs. Quimsa abre sus puertas a ambas hinchadas

El duelo entre Olímpico de La Banda y Quimsa tendrá público visitante este 28 de marzo en el Vicente Rosales. Ya se confirmaron los precios de las entradas y detalles de ingreso.

Hoy 14:05

El esperado clásico santiagueño entre Olímpico de La Banda y Quimsa, que se disputará este 28 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Vicente Rosales, contará con la presencia de ambas parcialidades, una decisión que le suma un condimento especial a uno de los partidos más calientes de la temporada.

Desde la entidad bandeña confirmaron que el encuentro tendrá público visitante habilitado, algo que genera gran expectativa en la previa y garantiza un marco imponente en el Vicente Rosales, donde se vivirá una verdadera fiesta del básquet santiagueño.

En cuanto a los valores, las entradas tendrán los siguientes precios: Tribuna $8.000, Platea $20.000 y Seguro Menor $4.000, cifras ya oficiales para este clásico.

Por último, se informó que el ingreso general al estadio será por calle Chacabuco, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con anticipación para evitar demoras en uno de los partidos más convocantes del calendario.