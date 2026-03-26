Luis Caputo defendió el programa económico, pero advirtió que no todos los sectores crecerán igual

El ministro de Economía planteó que el país atraviesa un cambio de modelo y cuestionó a la gestión anterior. También se refirió a la reforma laboral y criticó a los empresarios.

Hoy 21:53

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico del Gobierno, aunque reconoció que la recuperación de la actividad no impacta de la misma manera en todos los sectores. “La economía no es para todos igual. Para algunos va a llevar tiempo y para otros ya lo perciben hoy”, afirmó durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

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El funcionario planteó que el país atraviesa un cambio de modelo y cuestionó el esquema anterior. Según sostuvo, se anteriormente había un sistema “que no era proempresa ni promercardo, sino proempresario”, con características proteccionistas que, en su visión, encarecían los productos y beneficiaban a determinados sectores.

“El modelo anterior era uno que iba en contra de la gente, porque teníamos escasez de productos para favorecer a los empresarios. Hoy vamos a un modelo de bienes de mejor calidad, variedad y precio”, dijo. “No podemos saber la reacción de cada empresario, lo dejamos al libre albedrío. Habrá algunos que se adapten más rápido y otros que no”, señaló.

Caputo también se refirió a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y aseguró que apunta a fomentar la formalización del trabajo. Según detalló, el nuevo esquema busca incentivar la contratación en blanco. “Antes pagabas 18 puntos de carga y ahora son 2″, indicó.

El ministro consideró que estas medidas permitirán mejorar la competitividad y generar condiciones para el crecimiento del empleo formal, aunque admitió que se trata de un proceso gradual. “Estamos poniendo las condiciones para que eso ocurra. Todo esto es parte del proceso. No se construyó Roma en un día, como dice el Presidente”, manifestó.

Las declaraciones de Caputo se dieron en el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los últimos datos de actividad económica. Según el informe, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en enero una suba del 1,9% interanual y del 0,4% respecto del mes pasado.

Tras la publicación, el ministro destacó el resultado en redes sociales y afirmó que la economía alcanzó “un nuevo máximo histórico”.

El informe oficial indicó que diez sectores mostraron mejoras en la comparación interanual, con fuerte impulso de la agricultura, la ganadería y la explotación de minas y canteras.

Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo. Cinco sectores registraron caídas, entre ellos el comercio mayorista y minorista (-3,2%), la industria manufacturera (-2,6%) y electricidad, gas y agua (-3%). Estas actividades restaron 0,9 puntos porcentuales al resultado internanual del EMAE.