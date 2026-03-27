Activan un operativo de emergencia para reconstruir un puente clave en el paraje La Esquina

Ante el avance del agua en distintos sectores del territorio, la Comisión Municipal de La Cañada lleva adelante un operativo de emergencia con tareas de monitoreo permanente y asistencia a las familias afectadas.

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Uno de los trabajos más urgentes se desarrolló en el paraje La Esquina, donde se produjo la caída de una estructura fundamental para la circulación. Allí, en un trabajo articulado con la Comisión Municipal de Caspi Corral, a cargo de Alejandro Luna, se concretó la reconstrucción del puente, permitiendo restablecer el tránsito en la zona.

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El comisionado Cristian Abiakel destacó la rápida respuesta ante la situación y remarcó la importancia de este tipo de intervenciones. “Actuamos con inmediatez porque sabíamos que se trataba de un paso esencial para la vida cotidiana de nuestros vecinos. Este puente no solo conecta parajes, sino que garantiza que los chicos puedan ir a la escuela y que las familias accedan a alimentos y servicios básicos”, señaló.

En ese sentido, Abiakel subrayó el trabajo conjunto con otras jurisdicciones y el acompañamiento del Gobierno provincial. “Estamos trabajando de manera coordinada, con una presencia activa en el territorio. La prioridad es cuidar a nuestra gente y sostener la conectividad en cada rincón, incluso en contextos adversos como este”, afirmó.

Además de la reconstrucción del puente, desde la Comisión Municipal se mantiene un monitoreo constante del comportamiento del río Salado, el canal Jume Esquina y los canales internos del circuito, ante el riesgo de nuevas crecidas.

“El monitoreo es permanente. Nuestros equipos recorren los parajes para anticiparnos a cualquier situación y asistir a los vecinos que lo necesiten. Estamos en alerta y con todos los recursos disponibles”, agregó el comisionado.

Asimismo, Abiakel valoró el compromiso de la comunidad en medio de la contingencia.

“Quiero destacar profundamente la solidaridad de los vecinos, que colaboraron para que el puente vuelva a estar operativo. Este tipo de respuestas muestran la fuerza de nuestras comunidades”, concluyó.

Finalmente, desde la comuna de La Cañada informaron que, mientras persisten las condiciones de alerta, continuarán trabajando de manera articulada para mitigar el impacto de la crecida y brindar contención a las familias de la zona.