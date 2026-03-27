Independiente se juega todo ante Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina

El Rojo atraviesa un presente irregular y necesita ganar para evitar un nuevo golpe. Juegan desde las 17.

Hoy 00:15

Independiente enfrentará a Atenas de Rio Cuarto este viernes desde las 17:00 en el Estadio Norberto Tomaghello por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Rojo atraviesa un presente irregular y necesita ganar para evitar un nuevo golpe.

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El conjunto dirigido por Independiente atraviesa un momento delicado en la temporada. Tras un arranque aceptable en el Torneo Apertura, donde había logrado sostener una racha invicta en sus primeras presentaciones, el equipo cayó en una irregularidad preocupante. La reciente derrota 2-1 frente a Talleres como local profundizó ese presente, y dejó al Rojo con apenas una victoria en los últimos cinco partidos, además de acumular tres encuentros sin ganar.

Sin competencias internacionales en su calendario, el club de Avellaneda tiene como gran objetivo el plano local y, principalmente, cortar una sequía de 24 años sin títulos de liga. Actualmente suma 14 puntos y se ubica en la octava posición de la Zona A, en una campaña que aún no logra despegar. En ese contexto, el cruce por Copa Argentina aparece como una obligación más que una oportunidad, especialmente teniendo en cuenta que en el horizonte también se asoma el clásico ante Racing Club.

Del otro lado estará Atenas de Río Cuarto, un equipo que milita en el Torneo Federal A y que llega con confianza renovada. En su debut en el campeonato logró una sólida victoria por 3-1 frente a Cipolletti, resultado que alimenta la ilusión de tener una temporada histórica y pelear por el ascenso a la Primera Nacional. Para el conjunto cordobés, este partido representa una gran vidriera y la posibilidad de protagonizar uno de los clásicos golpes de la Copa.

El choque enfrentará dos estilos y realidades distintas, pero con un mismo objetivo: avanzar de fase. El ganador del encuentro se clasificará a los 16avos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Union de Santa Fe y Agropecuario Argentino, que jugarán el próximo 31 de marzo en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Sin margen de error, Independiente intentará hacer pesar su jerarquía y reencontrarse con la victoria para calmar las aguas. Enfrente, Atenas buscará aprovechar el momento de su rival y escribir una historia inolvidable, en un torneo que siempre deja espacio para las sorpresas.