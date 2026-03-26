Franco Colapinto finalizó 16° en la primera práctica del GP de Japón de la F1

El piloto argentino dio sus primeros giros con el Alpine en la pista japonesa, en la cual se desarrolla la tercera fecha del calendario 2026, y en donde las primeras posiciones quedó en poder de Mercedes con Russell y Antonelli.

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Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica

Conociendo las características del trazado de Suzuka, Franco Colapinto concretó su primera actividad en dicha pista con el Alpine A526 y al cabo de la sesión de prácticas inicial del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 quedó ubicado en la 16ª posición, tras marcar 1m33s361 en la mejor de la veintena de vueltas que realizó en los 5.807 metros del circuito, y tomando las referencias en cada sector para ir tomando confianza y conseguir mejorar los parciales en la zona de las eses detrás de boxes.

Utilizando neumáticos de compuesto duros flamantes, el piloto argentino desarrolló una serie de cuatro giros en su salida a pista, pero debido a un inconveniente con el sistema de comunicación retornó a boxes y advirtió a los técnicos y mecánicos que esto le dificultaba su conducción; tras subsanar ese inconveniente, Colapinto retornó calzando en su auto un nuevo juego de gomas duras con los cuales completó seis vueltas para marcar en su mejor paso 1m35s167, antes de volver otra vez al pit.

Durante esta detención, su A526 fue revisado por sus mecánicos quienes realizaron un ajuste en el setup aerodinámico para evitar una subvirancia en algunas curvas que indicó Colapinto durante tránsito; con esa modificación en el kit, el pilarense volvió a salir en los últimos veinte minutos para cerrar la primera práctica del GP nipón desarrollando su labor con el auto configurado con neumáticos blandos y mayor carga de combustible a fin de evaluar el funcionamiento en ritmo de carrera.

Con este set de gomas rojas Colapinto marcó el 1m33s361 dando 11 giros consecutivos y evaluando el funcionamiento de su máquina en una pista con tránsito continuo de los otros 21 pilotos que estuvieron afrontando esta primera salida a pista del tercer GP de la temporada, y quedando una posición detrás de su compañero Pierre Gasly, quien lo aventajó por 383 milésimas en la tabla de posiciones, y avizorando un andar más sólido de sus coches de cara al resto de las sesiones oficiales que tendrá su continuidad con la segunda práctica del viernes japonés (3:00 de Argentina).

Horarios en Argentina y dónde ver la carrera

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

03.00 a 04.00 horas Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo