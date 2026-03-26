El reconocido historiador Roberto Colimodio abordó el legado de San Martín y Belgrano

Fue en la Legislatura Provincial y estuvieron representantes de distintos organismos locales.

Hoy 23:19

En una propuesta que combinó el rigor histórico con el simbolismo patriótico, hoy se realizó en la Honorable Cámara de Diputados el conversatorio "San Martín y Belgrano en el Siglo XXI" con el reconocido académico e investigador Roberto Colimodio como disertante principal.

El evento, encabezado por la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, acompañada por diputados y diputadas provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad nacional con asiento en nuestra provincia, representantes de distintas asociaciones, alumnos, docentes, contó con la exhibición de la réplica del sable corvo del Padre de la Patria, bajo la custodia de honor de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.

LA MÍSTICA DEL SABLE CORVO EN LA LEGISLATURA

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la exhibición de la réplica del sable corvo del Libertador General José de San Martín. La pieza, emblema de la gesta emancipadora, permitió a los asistentes un contacto directo con el patrimonio simbólico de nuestra soberanía, en un marco de solemnidad brindado por los Granaderos a Caballo.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y VALORES PATRIOS

Esta actividad, impulsada desde la Vicegobernación, forma parte de una política de vinculación que busca integrar el trabajo parlamentario con las entidades intermedias.

La organización, a cargo de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda, encuentra en la Legislatura el espacio propicio para la difusión de los valores fundacionales de la nación, contando con el acompañamiento activo de las instituciones que custodian el legado de nuestros próceres.