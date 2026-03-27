Argentina suma rodaje ante Mauritania en la Bombonera en la previa al Mundial 2026

Se enfrentan este viernes desde las 20:15. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ajustar detalles y seguir consolidando una base futbolística de cara a la gran cita.

Hoy 00:30

La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso internacional en el primero de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ajustar detalles y seguir consolidando una base futbolística de cara a la gran cita. Juega desde las 20:15.

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Este encuentro forma parte de una doble fecha FIFA clave, donde el cuerpo técnico intentará probar variantes y darles minutos a distintos futbolistas. La planificación inicial incluía la disputa de la Finalissima ante España, pero el partido fue suspendido. Luego, tampoco prosperó un amistoso ante Guatemala, por lo que finalmente se cerraron los cruces frente a Mauritania y Zambia.

En cuanto al equipo, Scaloni mantiene algunas dudas. En el arco, podría aparecer Geronimo Rulli en lugar de Emiliano Martinez para sumar rodaje. En defensa, la principal incógnita está en el lateral izquierdo, con la disputa entre Nicolas Tagliafico y Marcos Acuna, mientras que la base se mantendría con Nahuel Molina, Cristian Romero y Marcos Senesi.

El mediocampo aparece más definido con Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, encargados de manejar los tiempos del equipo. En ataque, el capitán Lionel Messi estará acompañado por Julian Alvarez, mientras que el tercer lugar se lo disputan Nicolas Gonzalez y Thiago Almada.

La probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.