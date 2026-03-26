Se lesionó Panichelli y enciende alarmas en la Selección Argentina

El delantero de Argentina sufrió una molestia en el entrenamiento y será evaluado este viernes. Su presencia en los amistosos ante Mauritania y Zambia está en duda.

Hoy 22:21

El entrenamiento vespertino de la Selección Argentina dejó una mala noticia: Joaquin Panichelli sufrió una molestia física durante la práctica del jueves y deberá someterse a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. La jornada del viernes será clave para conocer el diagnóstico y definir si podrá estar disponible en la próxima doble fecha de amistosos.

Por el momento, no trascendieron detalles específicos sobre la zona afectada, pero la situación genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que sigue de cerca la evolución del delantero. La posible baja llega en un momento sensible, con el equipo ajustando piezas de cara al Mundial y buscando variantes ofensivas.

El atacante, que se desempeña en el Racing de Estrasburgo, atraviesa un presente brillante en la Ligue 1, donde es el máximo goleador con 16 tantos. Ese rendimiento lo posicionó como una de las grandes apuestas a futuro dentro de la Albiceleste y despertó una fuerte expectativa en torno a su consolidación.

Panichelli ya había tenido su debut con la Selección a fines de 2025 y esta nueva convocatoria representaba una oportunidad ideal para seguir sumando minutos y ganar terreno en la consideración. Ahora, la lesión aparece como un imprevisto inoportuno, y todo dependerá de los resultados médicos para saber si sus chances de mostrarse en esta fecha FIFA siguen en pie.