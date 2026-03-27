Violento accidente en Añatuya vinculado a presuntas picadas entre menores

El siniestro ocurrió en la madrugada en la intersección de Av. España y Lavalle.

Hoy 09:48

Un violento accidente de tránsito sacudió la tranquilidad del barrio La Merced en la madrugada de este viernes. Dos adolescentes de 15 y 16 años, que circulaban en una motocicleta, terminaron heridas tras colisionar fuertemente contra un automóvil en una de las avenidas principales de la ciudad.

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Cerca de la 01:00 horas, personal de la Departamental 13 acudió a la intersección de Avenida España y Lavalle. Allí, una motocicleta Siam 110 cc, en la que viajaban las dos menores residentes del barrio 120 Viviendas, impactó contra la puerta trasera derecha de un Renault Logan, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en el barrio El Triángulo.

Mientras que las jóvenes manifestaron que el automóvil "se les cruzó en el camino" impidiéndoles frenar, el conductor del Renault sostuvo que él cruzaba la avenida correctamente cuando fue embestido por el rodado menor.

Añatuya

Sin embargo, el relato de un testigo presencial ha dado un giro a la investigación. Según esta declaración las menores circulaban a excesiva velocidad y se encontraban realizando presuntas "picadas" junto a otro grupo de jóvenes en una motocicleta negra. La falta de control en la maniobra habría sido el detonante del impacto.

Tras el choque, el escenario fue de tensión. Una unidad de la ambulancia municipal procedió al traslado de una de las jovencitas hacia el Hospital Zonal de Añatuya debido a la gravedad de sus lesiones. Su compañera, aunque afectada, permaneció en el lugar del siniestro.

Personal de la Comisaría 41 tomó control del operativo, realizando las pericias de rigor para determinar las responsabilidades legales de un hecho que vuelve a poner el foco en la presencia de menores al volante y las maniobras peligrosas en las calles añatuyenses.