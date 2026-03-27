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Olímpico informó cómo será la venta de entradas para el clásico ante Quimsa

El Negro recibirá a la Fusión el sábado en el estadio “Vicente Rosales” por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 15:04

El Club Ciclista Olímpico dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el clásico frente a Quimsa, que se disputará este sábado 28 de marzo desde las 21.30 en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

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Desde la institución bandeña informaron que la venta presencial se realizará el mismo día del encuentro a partir de las 19.45, en las boleterías ubicadas sobre calle Chacabuco.

Cómo será el ingreso y la organización de las hinchadas

Para una mejor organización del evento, el club dispuso boleterías separadas para cada parcialidad en el sector de tribunas, mientras que la venta de plateas se realizará en una boletería única.

El ingreso general al estadio será también por calle Chacabuco.

Venta online y precios de las entradas

Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma oficial https://mbticket.com.ar/.

En cuanto a los precios, los valores establecidos son:

  • Tribuna: $8.000
  • Platea: $20.000
  • Seguro menor: $4.000

El clásico entre el Negro y la Fusión promete un gran marco en La Banda, en uno de los partidos más esperados por los hinchas del básquet santiagueño.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

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