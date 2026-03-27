Olímpico se hizo fuerte en el Vicente Rosales y se quedó con el clásico ante Quimsa

El Negro bandeño aguantó la ventaja y se quedó con el duelo 86 a 81 ante la Fusión por la Liga Nacional.

28/03/2026

El clásico de Santiago del Estero fue para Olímpico, que superó por 86 a 81 a Quimsa en un partido vibrante de la Liga Nacional de Básquet. Con Edwin Mijares (23 puntos) y Dennis McKinney (20) como figuras, el Negro bandeño sumó un triunfo clave para seguir en la pelea por los playoffs.

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El primer cuarto encontró a un local muy efectivo desde el perímetro con Ascanio y Mijares, en el otro lado Robinso y Lema anotaron, pero Olímpico se quedaba con el parcial 31 a 19.

El segundo segmento fue palo a palo con buen goleo, Mc Kinney y Mijares fue la dupla del elenco bandeño, Lema y Figueredo descontaron para la Fusión. El dueño de casa se iba al entretiempo arriba 53 a 44.

En el complemento Mijares siguió castigando a distancia ante un visitante que logró responder con Figueredo, pero Bressan junto a Mc Kinney mantuvieron la diferencia. Sobre el cierre del parcial Quimsa encontró soluciones desde el banco con Ruesga y Freeman para acortar caminos, Olímpico lideraba 75 a 69 en un duelo de alto voltaje.

Tras siete minutos erráticos en ambos aros, una bomba de Robinson y un doble de Johnson ponían a tres a la visita, los dirigidos por Villagrán sumaron con libres de Pérez para sacar cinco. Collomb aportó simples, pero un doble de Bressan cuando se terminaba la posesión de Olímpico liquidó la historia. Triunfo clave del conjunto bandeño por 86 a 81 para seguir luchando por los playoffs. Edwin Mijares con 23 tantos y Dennis Mc Kinney con 20 fueron los goleadores, en la visita 16 de Diego Figueredo y 15 de Leonardo Lema.

Olímpico (14 triunfos y 19 derrotas) y Quimsa (20 - 12) tendrán como próximo rival a La Unión de Formosa.