Milo J triunfa en los Premios Gardel 2026 con galardón de oro

La edición 2026 de los Premios Gardel, organizada por CAPIF, reunió a destacados artistas de la música argentina en una velada repleta de reconocimientos y actuaciones en vivo.

Hoy 15:43

La edición 2026 de los Premios Gardel, bajo la organización de CAPIF, se llevó a cabo en el emblemático Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, marcando un hito en la música argentina. La ceremonia, transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max, se desarrolló en el marco de la Temporada de Premios de ambos canales.

El evento inició con una primera gala por la tarde, donde se entregaron varios galardones, seguido por la tradicional ceremonia nocturna que culminó con la entrega de los premios más codiciados. Al final de la noche, Milo J fue reconocido con el galardón de oro por su álbum La vida era más corta.

En esta edición, los Premios Gardel 2026 presentaron un total de 53 categorías, lo que refleja la diversidad de géneros presentes en la música argentina actual. Entre los artistas destacados, Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi se destacaron con múltiples nominaciones.

La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, quienes guiaron a la audiencia a lo largo de la velada. Antes del inicio de la gala central, ya se conocían algunos de los ganadores. Milo J, además del galardón de oro, ganó el premio a la Mejor canción de folklore por “Niño” y en Mejor canción de autor por “Luciérnagas”, en colaboración con Silvio Rodríguez.

Asimismo, su videoclip “Bajo de la piel”, dirigido por Teresa Carril, se alzó como Mejor videoclip corto. Otros artistas como Nathy Peluso y Ca7riel & Paco Amoroso también fueron reconocidos en sus respectivas categorías, destacando la amplia variedad de talentos presentes en la premiación.

El momento culminante de la ceremonia llegó al anunciarse que La Vida Era Más Corta había sido galardonado como Álbum del Año y ganador del Gardel de Oro 2026. Milo J, visiblemente emocionado, compartió el escenario con su equipo para aceptar el premio. “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, expresó al tomar el micrófono, agradeciendo a su familia y colaboradores.

El artista de Morón dedicó un emotivo mensaje a su madre y mánager, Aldana, resaltando su apoyo incondicional. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, concluyó, dejando claro el impacto personal de esta noche en su carrera.