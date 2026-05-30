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Villarruel reivindicó la labor militar en los años 70 y abrió una nueva polémica en redes

La vicepresidenta publicó un mensaje por el Día del Ejército Argentino en el que recordó la actuación de su padre en Tucumán y en la Guerra de Malvinas. Sus declaraciones despertaron apoyos y críticas en distintos sectores.

Hoy 16:17

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a generar debate público tras compartir un mensaje por el Día del Ejército Argentino, en el que destacó la labor de los militares que enfrentaron a las organizaciones armadas durante la década de 1970 y recordó la trayectoria de su padre dentro de la fuerza.

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A través de sus redes sociales, la titular del Senado expresó su reconocimiento a los integrantes del Ejército y vinculó esa fecha con la historia de su familia. Villarruel resaltó el compromiso y el sacrificio de los militares que participaron en operativos contra el ERP en Tucumán y también en la Guerra de Malvinas, una referencia que rápidamente despertó reacciones encontradas.

En su publicación, la vicepresidenta señaló que conoce de cerca el esfuerzo que implica el servicio militar debido a la experiencia de su padre, quien intervino en las acciones desarrolladas en Tucumán y posteriormente formó parte de la defensa argentina durante el conflicto bélico de 1982.

La referencia a los enfrentamientos con la guerrilla reabrió una discusión histórica que continúa generando profundas divisiones en la sociedad argentina. Diversos sectores interpretaron sus palabras como una reivindicación del accionar militar previo a la última dictadura, mientras que otros respaldaron el reconocimiento a quienes participaron de esos operativos.

La mención a Tucumán remite al Operativo Independencia, desplegado en 1975 con el objetivo de combatir a la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una etapa que continúa siendo objeto de análisis, controversias y debates sobre la memoria histórica del país.

Como ocurrió en otras oportunidades con declaraciones de Villarruel vinculadas al pasado reciente argentino, el mensaje tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde usuarios, dirigentes y referentes de distintos espacios políticos manifestaron posiciones contrapuestas sobre el significado de sus palabras y el rol de las Fuerzas Armadas en aquellos años.

La publicación se produjo en una fecha de fuerte carga simbólica para la institución militar y volvió a instalar en la agenda pública uno de los temas más sensibles de la historia contemporánea argentina.

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