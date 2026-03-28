Newell’s enfrenta a Acassuso con el boleto a los 16avos de final de la Copa Argentina en juego

Jugarán este domingo desde las 20.15 en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, por los 32avos de final.

Hoy 08:21

Newell’s Old Boys buscará seguir en levantada cuando enfrente a Acassuso este domingo por la Copa Argentina, en un partido que aparece como una buena oportunidad para cambiar la imagen tras un flojo arranque de temporada.

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El encuentro se disputará en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por TyC Sports.

Newell’s quiere sostener la recuperación

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega con algo de alivio tras la victoria ante Gimnasia de Mendoza, resultado que le permitió cortar una racha negativa de once partidos sin triunfos.

En ese partido también se destacó el regreso al gol de Mazzantti, quien no convertía desde su etapa en Huracán.

De todos modos, el presente de la Lepra en el Torneo Apertura sigue siendo complejo, ya que suma apenas seis puntos y se encuentra en el fondo de la Zona A, por lo que la Copa Argentina aparece como una de las principales ilusiones para este primer semestre.

Acassuso quiere dar el golpe

Por su parte, Acassuso atraviesa un buen momento tras su reciente ascenso a la Primera Nacional. El equipo dirigido por Darío “Chavo” Lema comenzó con tres victorias consecutivas, aunque luego sufrió dos derrotas seguidas que frenaron su impulso.

El conjunto de Ssuso llega con confianza y la ilusión de dar la sorpresa ante un rival de mayor jerarquía, en lo que podría ser uno de los batacazos de la ronda.

Datos del partido

Partido: Newell’s vs Acassuso

Competencia: Copa Argentina 2026 – 32avos de final

Hora: 20.15

Estadio: Nuevo Monumental de Atlético Rafaela

Árbitro: Pablo Echavarría

TV: TyC Sports

Con este escenario, Newell’s intentará confirmar su recuperación y avanzar de ronda, mientras que Acassuso buscará escribir una nueva página histórica en la Copa Argentina.