SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026
Romance confirmado: Sabrina Rojas y José Chatruc

La conductora admitió que está conociendo al excampeón con Racing y habló sobre los primeros encuentros.

Hoy 21:18
Sabrina Rojas causó revuelo en el mundo del espectáculo luego de que se viralizara una foto en la que se la veía cenando a solas con José Chatruc.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A raíz de las especulaciones, la conductora le dio una entrevista a Priscila Crivocapich para revista Para Ti, y reconoció que está saliendo con el exfutbolista.

“¿En qué situación estás vos?“, le preguntó la periodista. La respuesta de la ex de Luciano Castro fue contundente: ”Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente". Luego, profundizó sobre su vínculo con “Pepe”: “Es raro todo, porque nos conocemos de hace un tiempo, no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguido en cenas...saliendo”.

Acto seguido, lanzó una frase contundente: “Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”.

No hay un título, nada más decir que estoy conociendo más a una persona que ya conocía. Somos amigos, es tu amigo también ¿Vos me lo recomendás?”, le dijo a la entrevistadora. Crivocapich aprovechó para destacar a Chatruc: “Por supuesto que sí. Es una gran persona, es leal, es bueno, es inteligente... bueno... deportista ni hablar... ídolo de muchos”.

Por último, Rojas concluyó con gracia: “Bueno... si no sucede conmigo, lo estas vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas”.

