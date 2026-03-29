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Atención hinchas de Mitre: disposiciones y recomendaciones para el clásico ante Güemes en el Estadio Único

La Policía de la Provincia informó las medidas de seguridad para el público aurinegro de cara al partido de esta tarde que se jugará desde las 17 por la Primera Nacional.

Hoy 08:51
Hinchada de Mitre

En la previa del clásico santiagueño entre Güemes y Mitre, a disputarse este domingo en el Estadio Único Madre de Ciudades, la Policía de la Provincia dio a conocer una serie de disposiciones destinadas a garantizar la seguridad del espectáculo.

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El encuentro se jugará desde las 17 y contará con la modalidad de público local para los hinchas de Güemes y público neutral para los simpatizantes del Aurinegro.

Restricciones para el público de Mitre

Desde la organización se recomendó a los hinchas de Mitre no asistir con camisetas, banderas, insignias ni ningún objeto que identifique a su club o a cualquier otra institución que no sea el equipo local.

Además, se informó que toda persona que porte elementos identificatorios de otro club no podrá ingresar al estadio, como parte de las medidas preventivas.

Según indicaron los encargados del operativo, estas disposiciones buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, teniendo en cuenta la magnitud del partido y la convocatoria que suele generar un clásico.

De esta manera, se solicita la colaboración de los hinchas para cumplir con las recomendaciones y contribuir a que la jornada se desarrolle con total normalidad en el "Madre de Ciudades".

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