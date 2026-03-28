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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Indignación en Los Juríes por actos de vandalismo en una capilla

Desconocidos provocaron daños durante la madrugada en la Capilla de Adoración ubicada frente a la plaza principal. Interviene la Policía.

Hoy 22:01

Un lamentable hecho de vandalismo generó indignación en la ciudad de Los Juríes durante la madrugada de este sábado, cuando personas desconocidas atacaron la Capilla de Adoración situada frente a la plaza principal, junto a la parroquia local.

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De acuerdo con las primeras informaciones, los autores del hecho ocasionaron importantes daños materiales en el edificio religioso, entre ellos la rotura y desprendimiento de parte de la cartelería, además de destrozos en el cableado exterior.

El episodio provocó un fuerte malestar en la comunidad, no solo por los daños ocasionados sino también por tratarse de un espacio de fe y recogimiento espiritual.

Tras lo sucedido, se radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 48, dando inicio a una investigación para dar con los responsables.

Desde las autoridades se solicitó la colaboración de los vecinos, instando a quienes hayan observado movimientos sospechosos o cuenten con información relevante a aportar datos que permitan esclarecer el hecho.

Voceros vinculados a la institución señalaron que “este tipo de acciones atenta contra el patrimonio de la ciudad y los valores que se comparten como comunidad”, y manifestaron su expectativa de que se identifique a los autores y se apliquen las sanciones correspondientes.

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