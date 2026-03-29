La autocrítica de Franco Colapinto tras su actuación en el GP de Japón

Luego de finalizar en el puesto 16 en el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, Franco Colapinto realizó un balance de su actuación en una carrera que tuvo momentos positivos pero también dificultades para mantenerse competitivo.

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El piloto argentino, que integra la escudería Alpine, señaló que tuvo un buen inicio, aunque luego se vio condicionado por el ritmo de carrera y el tráfico.

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Una buena largada que no alcanzó

“Estoy cansado de ver al Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana”, expresó el pilarense tras la competencia.

En ese sentido, agregó: “Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de Liam Lawson”, al explicar uno de los momentos clave de su carrera.

El Safety Car, un momento determinante

La carrera, que tuvo como ganador a Kimi Antonelli con Mercedes, se vio neutralizada tras el accidente de Oliver Bearman (Haas) en la vuelta 22, situación que también influyó en el resultado final de Colapinto.

“Creo que fue otra carrera muy condicionada por el Safety Car. Por suerte hay un parate para entender algunas cosas y mejorar en lo que nos está faltando”, analizó el argentino.

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La comparación con su compañero

Por último, Colapinto también se refirió a las diferencias con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró finalizar en el séptimo puesto, y remarcó la dificultad de mantenerse cerca de otros autos.

“Las largadas son peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien podés avanzar, pero fue una carrera dura. Perdimos cinco lugares con el Safety Car y se hizo difícil seguir de cerca a los demás”, concluyó.

Ahora, el argentino aprovechará el receso del calendario para trabajar junto al equipo Alpine con el objetivo de mejorar el rendimiento de cara a las próximas fechas del campeonato.