Delincuentes violentaron dos comercios en el barrio Misky Mashu y quedaron registrados por las cámaras

Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación en el barrio Misky Mashu, en la ciudad de La Banda, luego de que delincuentes violentaran dos comercios durante la madrugada del viernes y quedaran registrados por cámaras de seguridad.

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El hecho se produjo alrededor de las 3.20, en el Grupo 7, frente a la autopista Juan Domingo Perón, donde los sospechosos atacaron un negocio de comidas al que lograron ingresar tras forzar una ventana.

De acuerdo con las imágenes captadas, los autores sustrajeron alrededor de 40 vasos, retirándolos uno por uno a través de la abertura. En los registros fílmicos se observa la participación de tres personas: dos jóvenes que concretaron el robo y una mujer que oficiaba de “campana”, aguardando en una motocicleta para facilitar la huida.

Según indicaron vecinos del sector, los mismos implicados también intentaron forzar el portón de una pollería cercana, aunque en ese caso no lograron ingresar ni sustraer elementos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 12, que tomó intervención en el caso y dio inicio a las actuaciones correspondientes. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que los sospechosos serían conocidos en el ambiente delictivo, lo que incrementó el malestar entre los habitantes de la zona.

“Estamos cansados de vivir con miedo”, expresaron vecinos de Misky Mashu, quienes reclamaron mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la reiteración de robos en el barrio.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad en distintos sectores de La Banda, donde los residentes insisten en la necesidad de respuestas concretas para recuperar la tranquilidad.