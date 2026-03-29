Termas de Río Hondo disfruta de un clima soleado y calor en aumento para hoy Domingo 29 de marzo de 2026

Las temperaturas en Termas de Río Hondo se mantendrán elevadas a lo largo del fin de semana. Con un clima soleado, los termenses podrán disfrutar de días agradables y cálidos.

Hoy 08:11

El clima actual en Termas de Río Hondo se presenta soleado con una temperatura de 24.4 °C, lo que genera una sensación térmica de 26.2 °C. Con una humedad del 89% y vientos suaves de 10.1 km/h del norte-noreste, los termenses disfrutarán de un día bastante agradable para actividades al aire libre.

Para hoy, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 22.7 °C y los 34 °C. Este aumento en el termómetro permitirá a los termenses disfrutar de una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y las bellezas de la ciudad. La presencia del sol será constante, por lo que es recomendable tomar precauciones ante la exposición directa.

El lunes 30 de marzo, el clima seguirá siendo soleado, con mínimas de 22.8 °C y máximas que alcanzarán los 35.4 °C. Esta tendencia en el aumento de temperaturas es indicativa de un clima típico de esta época del año, donde el calor empieza a hacerse sentir con más fuerza.

Para el martes 31 de marzo, el pronóstico indica que el clima se mantendrá soleado nuevamente, con mínimas de 22.8 °C y máximas que llegarán a los 36.3 °C. Sin duda, será un periodo ideal para disfrutar de actividades veraniegas y refrescantes en la ciudad.

En resumen, hoy Domingo 29 de marzo de 2026, los termenses podrán disfrutar de un clima agradable y cálido, con temperaturas que irán desde los 22.7 °C hasta los 34 °C. Los días venideros también prometen ser cálidos, así que es un buen momento para salir y aprovechar el buen tiempo.