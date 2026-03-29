“Dame el celular o te mato”: el angustiante relato de Julián Serrano tras un violento robo

El influencer contó cómo le rompieron el vidrio del auto en Parque Patricios y lo amenazaron para robarle. Luego vivió momentos de tensión hasta poder regresar a su casa.

Hoy 09:39

Julián Serrano compartió en su cuenta de TikTok un angustiante relato en el que contó cómo fue víctima de un robo mientras circulaba en auto por el barrio porteño de Parque Patricios. A través de un “story time”, el creador de contenido detalló el momento en que delincuentes le rompieron el vidrio del vehículo y le robaron el celular.

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Según explicó, todo ocurrió cuando se dirigía a jugar al fútbol con amigos. En medio del trayecto, quedó detenido detrás de un camión de basura que estaba realizando tareas en la calle, rodeado de varios contenedores. Fue en ese contexto cuando notó la presencia de dos jóvenes que le generaron desconfianza. “Mi sentido arácnido me decía que algo raro pasaba”, relató.

Instantes después, uno de los delincuentes se acercó al auto, le rompió el vidrio y, bajo amenaza de muerte, le exigió el celular. “Dame el celular o te mato”, recordó Serrano, quien decidió entregar el dispositivo para evitar una situación más grave. El ladrón escapó a pie, visiblemente nervioso, mientras un cómplice lo esperaba en una moto.

@julianserrano7 video muy particular el de hoy.. jaj esto me pasó ayer sonido original - Julian Serrano