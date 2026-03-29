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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 25º
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Ola de calor en La Banda: máximas de hasta 38°C para los próximos días

Los bandeños enfrentarán días de intenso calor, con temperaturas que superarán los 35 grados. Se espera un clima soleado y seco para los próximos días.

Hoy 08:16

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta soleado y cálido en este domingo, con una temperatura actual de 24.4 °C. Los bandeños disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre, aunque deberán prepararse para el aumento progresivo del calor a medida que avance la jornada.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán hasta los 36.3 grados, lo que podría hacer que muchos busquen refugio del sol. La sensación térmica se elevará a 25.9 °C, reflejando un ambiente cálido y seco, típico de la región en esta época del año.

En cuanto a la humedad, se reporta un 89%, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso. El viento soplará a 16.2 km/h desde el noreste, lo que podría ofrecer algo de alivio a los bandeños que salgan a disfrutar del día.

Para mañana, lunes 30 de marzo, el pronóstico indica mínimas de 25.6 °C y máximas que llegarán a los 38 °C. Es un momento ideal para planear actividades matutinas, ya que el calor se intensificará a medida que avance el día.

Finalmente, el martes 31 de marzo también se espera un clima soleado, con mínimas de 24.5 °C y máximas que podrán alcanzar los 38.8 °C. Los bandeños deben estar preparados para un inicio de semana con altas temperaturas y un clima totalmente despejado.

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