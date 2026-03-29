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La gastada de Olímpico a Quimsa tras el triunfo en el clásico santiagueño

El Negro se impuso por 86-81 este sábado en La Banda y festejó dentro y fuera de la cancha.

Hoy 16:22
Olímpico cargada

Olímpico de La Banda festejó a lo grande este sábado tras imponerse por 86-81 frente a Quimsa en una nueva edición del clásico santiagueño, disputado en el estadio Vicente Rosales, por la Liga Nacional de Básquet.

La victoria representa un impulso importante para el Negro, que pelea por meterse en los playoffs en la recta final de la fase regular, mientras que además le permitió celebrar ante su gente en uno de los partidos más esperados de la temporada.

La gastada no tardó en llegar

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, los festejos no terminaron con la chicharra final. A través de sus redes sociales, Olímpico publicó una chicana dirigida a la Fusión, que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El posteo incluyó una imagen de “El Profesor”, personaje principal de la popular serie española La Casa de Papel, en clara alusión al entrenador de Quimsa, Lucas Victoriano, a quien el propio club capitalino suele apodar de esa manera.

La ironía no fue casual, ya que cuando Victoriano asumió como DT de Quimsa, la institución utilizó justamente un video del personaje de la serie para presentarlo oficialmente, reforzando esa identificación.

Esta vez, tras la derrota en el clásico, fue Olímpico quien tomó esa referencia para celebrar un triunfo que vale mucho más que dos puntos, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

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