Olímpico confirmó la llegada de Ramiro Santiago para reemplazar a Edwin Mijares

El Negro bandeño sumó al base, quien llega para reforzar la conducción tras las lesiones de Mijares y Agustín Facello.

Hoy 14:33

Olímpico de La Banda oficializó la incorporación del base argentino Ramiro Santiago, de 27 años y 1,93 metros de estatura, quien se suma al plantel profesional como reemplazo de Edwin Mijares, baja por lesión hasta el final de la temporada de la Liga Nacional de Básquet.

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El jugador llega para aportar variantes en una posición que quedó diezmada tras las ausencias de Mijares y también de Agustín Facello, quien tampoco podrá volver a jugar en lo que resta del torneo.

Experiencia internacional

El base bahiense arriba al conjunto santiagueño luego de su último paso por Flamengo y Botafogo de Brasil, además de su experiencia en el Ferrara, equipo que compite en la Serie B de Italia.

Además, Santiago tuvo formación en el básquet universitario de Estados Unidos, donde jugó en Harding University dentro de la NCAA, sumando rodaje internacional que ahora buscará trasladar al equipo bandeño.

Una alternativa para Villagrán

El jugador ya se integró al plantel que conduce Martín Villagrán, con el objetivo de brindar soluciones en la base en un momento clave de la temporada.

Con esta incorporación, Olímpico busca mantener su competitividad en la recta final del campeonato, donde pelea por asegurar su lugar en la postemporada de la Liga Nacional.