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Vialidad Nacional pide circular con precaución en la Ruta 34 por una falla estructural

El inconveniente se registra a la altura del kilómetro 859, en cercanías de Garmendia. Recomiendan desvíos para vehículos pesados.

Hoy 19:58

La Vialidad Nacional solicitó a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 34, en el norte del país, debido a una falla estructural detectada en una alcantarilla.

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El problema se localiza a la altura del kilómetro 859, en inmediaciones de la localidad de Garmendia, donde las intensas lluvias registradas en la región afectaron las condiciones de la estructura vial.

Según se informó, la situación impide la circulación segura de vehículos de gran porte, especialmente aquellos que transportan cargas especiales como maquinarias pesadas, vigas o carretones, por lo que se recomienda optar por rutas alternativas.

En ese sentido, se sugiere utilizar la Ruta Nacional 9, que conecta las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta, o bien la Ruta Provincial 130, que une Pozo Hondo con Isca Yacu y Las Cejas. Para quienes circulan en sentido contrario, desde el norte del país, se aconseja también tomar la RN 9 pasando por Rosario de la Frontera y Tucumán.

Desde el organismo indicaron que se encuentran evaluando las condiciones estructurales del sector afectado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y determinar las medidas a seguir.

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