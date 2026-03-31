Franco Ramírez presentará “Te voy a cantar un sueño”, un homenaje a Jacinto Piedra

El espectáculo se realizará este 3 de abril en el Espacio Cultural Santiagueño, en el marco del ciclo Patio de los Cantos.

Hoy 20:52

El reconocido artista Franco Ramírez presentará su nuevo proyecto musical “Te voy a cantar un sueño”, una propuesta que rinde homenaje a la obra y el legado de Jacinto Piedra, figura clave del cancionero popular santiagueño.

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El espectáculo propone un recorrido por canciones emblemáticas, con una mirada actual que busca revalorizar la identidad cultural y las raíces de la provincia. A través de esta interpretación, Ramírez revive el espíritu poético y musical de Piedra, acercando su obra a nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en un referente.

Este nuevo trabajo llega en un momento destacado en la carrera del artista, tras su reciente consagración en el Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero, uno de los escenarios más importantes de la música popular del país, donde su talento y compromiso artístico fueron ampliamente reconocidos.

La presentación tendrá lugar el próximo 3 de abril, a partir de las 21, en ES.CU.SA (Espacio Cultural Santiagueño), ubicado en Monte Kent y 16, en el barrio Almirante Brown, en el marco del ciclo Patio de los Cantos, un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para la música y la cultura local.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una noche cargada de emoción, memoria y raíces. Para consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse al 3854811562.