El Colegio Hermano Hermas entregó certificaciones Cambridge y celebró el esfuerzo de sus alumnos

El nivel secundario vivió una emotiva ceremonia donde estudiantes recibieron títulos internacionales en inglés, destacando el compromiso y la excelencia educativa.

Hoy 22:08

El nivel secundario del Colegio Hermano Hermas de Bruijn llevó a cabo una emotiva ceremonia de entrega de certificaciones internacionales de Cambridge, en un acto que reunió a autoridades, docentes, familias y estudiantes.

Durante la jornada, se reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los alumnos que alcanzaron niveles A2 Key, B1 Preliminary y C1 Advanced, certificaciones de gran prestigio a nivel mundial.

Colegio Hermano Hermas

En el inicio del acto, se destacó que estos logros no solo representan resultados académicos, sino también procesos de aprendizaje, desafíos superados y metas cumplidas, en el marco de una formación integral.

Uno de los momentos centrales fue la palabra del Cambridge Supervisor, profesor Juan Sayago Chein, seguido por el mensaje de la rectora Alejandra Ibáñez, quien remarcó el valor del esfuerzo y la excelencia como pilares de la institución.

La entrega de certificados fue el punto culminante, donde se distinguió tanto a alumnos que se prepararon dentro del colegio como a quienes lo hicieron de manera particular, resaltando el sentido de pertenencia hacia la institución.

Entre los estudiantes reconocidos, se destacaron:

-Nivel A2 Key: Gonzalo Javier Arce Prieto, Ignacio Flores Dris y Camila Chazarreta

-Nivel B1 Preliminary: Luca Coroleu Barcudi, Leticia Garay, Victoria Gauna Ábalos, Tobías Loza Fagalde, Augusto Salmoiraghi, Alma Sanjuan Poltorak, Donnata Franceschini y Mía Muratore Prado

-Nivel C1 Advanced: Constanza Cremaschi, Bautista Lugones y Amparo Fernández Jugo

El acto también contó con la bendición del Padre Luis Cruz, quien acompañó espiritualmente este importante momento.

La ceremonia concluyó con un mensaje dirigido a los estudiantes, invitándolos a ver este logro como el inicio de nuevos desafíos y oportunidades, en un mundo donde el dominio del inglés resulta una herramienta clave.