Gattuso, entre lágrimas tras la derrota de Italia: "Pido disculpas, es un golpe muy duro de asimilar"

El entrenador de la Azzurra habló luego de la caída por penales ante Bosnia que significó la eliminación del seleccionado itálico de cualquier chance de disputar el Mundial 2026.

Hoy 22:04

Italia no pudo romper su mala racha y quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 4-1 en los penales frente a Bosnia and Herzegovina, luego de empatar 1-1 en el Stadion Bilino Polje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la dura derrota, el entrenador Gennaro Gattuso habló con la prensa y no ocultó su tristeza por no haber conseguido el objetivo de clasificar a la selección cuatro veces campeona del mundo.

Te recomendamos: Italia no lo puede creer: cayó en los penales ante Bosnia y se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva

El dolor de Gattuso tras la eliminación

“Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada”, expresó el entrenador en declaraciones a RAI.

Además, remarcó la importancia que tenía el partido: “Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más”.

“Pido disculpas porque no lo logré”

Gattuso también asumió la responsabilidad por la eliminación y destacó la entrega de sus dirigidos pese al resultado adverso. “Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años en este deporte. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron con su corazón y dedicación”, señaló.

En la misma línea, agregó: “No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré”.

Te recomendamos: Cabo Verde, Curazao, Congo y otras 34 selecciones peores que Italia que clasificaron al Mundial

Un futuro incierto en el banco italiano

El entrenador, campeón del mundo como jugador en el 2006 evitó confirmar su continuidad en el cargo, pese a que anteriormente había dejado abierta la posibilidad de renunciar si no lograba la clasificación.

“Honestamente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llevar a Italia al Mundial. Nos quedaremos con esta actuación, pero duele y lo sentimos”, concluyó.

De esta manera, Italia prolonga una racha negativa sin Mundiales que contrasta con su rica historia, mientras el futuro del proyecto deportivo queda envuelto en incertidumbre tras otro duro golpe internacional.