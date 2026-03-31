Habla la defensa de Fernando Ruiz y esperan la audiencia de libertad

En Noticiero 7, El Dr. Miguel Torres explicó los pormenores del hecho.

Hoy 23:07

Mientras se aguarda la realización de una audiencia clave, el Dr. Miguel Torres, defensa del abogado Fernando Ruiz, detenido en los últimos días, salió a fijar postura sobre su situación procesal. El letrado está imputado por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género, en perjuicio de su pareja, y su abogado remarcó que esa es la única acusación vigente en la causa.

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Según sostuvo el Dr. Torres, el hecho se habría originado durante una salida nocturna en un bar de la ciudad, donde —de acuerdo a su versión— Ruiz habría sido inicialmente agredido por la mujer, quien le habría provocado una lesión en el labio, constatada por el médico forense. En ese marco, aseguró que existen testigos que podrían respaldar esta reconstrucción de los hechos y que se encuentran en etapa de recopilación de pruebas y testimonios.

En relación a la denuncia, el abogado defensor indicó en Noticiero 7 que el informe médico determinó cinco días de curación para la denunciante, lo que encuadra el caso dentro de lesiones leves. Además, negó de manera categórica otras versiones que circularon en torno a la causa, como un supuesto secuestro, calificándolas de “descabelladas” y asegurando que existen audios y registros que demostrarían que la mujer no estaba privada de su libertad.

Por último, la defensa confirmó que ya fue solicitada la audiencia de excarcelación, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen la detención. Argumentó que Ruiz cuenta con arraigo, trabajo y una familia conocida en la provincia, mientras la fiscalía continúa avanzando con la investigación, incluyendo pericias psicológicas y toma de declaraciones.