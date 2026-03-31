Le sacaron la tobillera electrónica a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez estaba recluida desde el 14 de enero por haber hecho gestos racistas. Pagó una fianza de 97 mil reales.

Hoy 19:03

La Justicia de Brasil le sacó hoy la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ahora, las autoridades están gestionando el papel en Migraciones que le permitirá salir del país, el último requisito que le falta para poder regresar a la Argentina.

El lunes, la abogada pagó una fianza de 97 mil reales (poco más de US$18 mil) para poder volver al país. El juez aceptó el habeas corpus que había presentado la defensa de Páez, después del revés que se había conocido la semana pasada. Con esta decisión, se levantaron las medidas cautelares y quedó habilitada para volver.

Hasta ayer había dos escenarios posibles: que el juez resolviera el pedido o que esperara hasta hoy, con los alegatos finales de ambas partes, y se tomara unos días para definir si podía regresar. Finalmente, se inclinó por la primera opción.