Cabo Verde, Curazao, Congo y otras 34 selecciones peores que Italia que clasificaron al Mundial

La Azzurra cayó por penales ante Bosnia y Herzegovina y se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Hoy 21:22

La sorpresiva eliminación de Italy national football team en el repechaje rumbo al Mundial 2026 sigue generando repercusiones. El conjunto europeo cayó por penales ante Bosnia and Herzegovina national football team y se quedó afuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

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En un torneo que contará con 48 selecciones, Italia no logró meterse entre los clasificados, pese a ser una de las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA.

Una eliminación inesperada según los números

Las Eliminatorias UEFA estuvieron compuestas por 12 grupos, donde los líderes clasificaron directamente y los segundos accedieron al repechaje. Italia terminó segunda en su zona con 18 puntos, una cifra superior a la obtenida por varias selecciones que sí lograron el pasaje directo.

Entre ellas aparecen Germany national football team (15), Switzerland national football team (14), Scotland national football team (13), France national football team (16), Spain national football team (16), Turkey national football team (13), Portugal national football team (13), la propia Bosnia and Herzegovina national football team (17) y Czech Republic national football team (16).

Además, el seleccionado italiano se ubica en el puesto 12 del ranking FIFA, solo por detrás de potencias como Argentina national football team, England national football team, Netherlands national football team, Brazil national football team, Belgium national football team y Croatia national football team.

Selecciones con peor ranking que sí jugarán el Mundial

Pese a su posición en el ranking, 38 selecciones ubicadas por debajo de Italia sí lograron la clasificación. Entre ellas se destacan algunas que jugarán su primer Mundial, como Cape Verde national football team, Curaçao national football team, Uzbekistan national football team y Jordan national football team, este último rival de Argentina en el Grupo J.

La lista de selecciones clasificadas con menor ranking incluye a: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa, Canadá, Suiza, Qatar, Bosnia y Herzegovina, Escocia, Haití, Estados Unidos, Australia, Paraguay, Turquía, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao, Japón, Túnez, Suecia, Irán, Egipto, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Senegal, Noruega, Irak o Bolivia, Argelia, Austria, Jordania, Colombia, Uzbekistán, RD Congo, Panamá y Ghana.

Una sequía mundialista que se extiende

Desde el título obtenido en 2006 FIFA World Cup, Italia no volvió a tener grandes actuaciones en Copas del Mundo. Fue eliminada en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y posteriormente no logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial 2026.

Un presente muy lejano a la historia de una selección que supo ganar cuatro títulos mundiales y que ahora atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia deportiva.