Lanzan la 6ª edición de “Alumnitos, Argentina te Escuchamos”: el concurso que impulsa la escritura en niños

La convocatoria estará abierta desde el 4 de mayo hasta el 7 de agosto de 2026 y está dirigida a chicos de entre 10 y 15 años de todo el país y el exterior.

Hoy 22:38

Se encuentra abierta la convocatoria para la 6ª edición de “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”, un concurso nacional de escritura destinado a niños y niñas de entre 10 y 15 años, que también cuenta con participación internacional.

La inscripción estará disponible desde el 4 de mayo hasta el 7 de agosto de 2026, en una nueva edición que busca seguir promoviendo la creatividad, el diálogo y la expresión de los más jóvenes.

El certamen propone un espacio que comienza en las aulas, se extiende a las familias y se proyecta en la comunidad, integrando distintas miradas generacionales y contextos. Según se detalla en la gacetilla, esta construcción colectiva permite fortalecer el valor de compartir historias y encontrar en ellas respuestas a problemáticas actuales.

Un proyecto que trasciende la escritura

A lo largo de sus ediciones, “Alumnit@s” logró expandirse más allá del ámbito educativo. Los textos ganadores de la primera edición dieron origen a cortometrajes animados que fueron emitidos en televisión y plataformas digitales, ampliando el alcance del proyecto.

En 2024, la iniciativa fue distinguida con un Premio Martín Fierro otorgado por APTRA como Mejor Programa Juvenil, reconociendo el talento de los participantes y el trabajo conjunto de docentes, familias y equipos de producción.

Además, el concurso ha contado con participación internacional, como en su quinta edición, donde niños de Colombia viajaron a Argentina para formar parte de la premiación, fortaleciendo el intercambio cultural entre países.

Participación y crecimiento

El proyecto también fomenta el intercambio intergeneracional, invitando a abuelos a participar junto a los chicos, enriqueciendo las producciones con diferentes experiencias y miradas.

Organizado por EOK Producciones, “Alumnit@s” cuenta con el apoyo de instituciones culturales, educativas y organismos nacionales, además de haber sido declarado de interés en distintas provincias.

Con nuevas propuestas y contenidos para esta edición 2026, el concurso continúa consolidándose como un espacio que impulsa la creatividad, la reflexión y la construcción de relatos con identidad.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del proyecto.