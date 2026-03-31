La intendente Fuentes participó por teleconferencia de la primera reunión anual del Consejo Federal de Intendentes

En la oportunidad reiteraron el reclamo al gobierno nacional por la distribución de los recursos coparticipables.

Hoy 21:34

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó vía teleconferencia de la primera cumbre del año del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), donde reiteraron el reclamo al gobierno nacional por la distribución de los recursos coparticipables que les corresponden a los municipios, ya que son prestadores directos de servicios para la población.

Con la participación de los jefes comunales de capitales provinciales y de otras importantes ciudades del país, durante la reunión, se elaboró un documento conjunto en el que advierten la baja de la coparticipación federal y cuestionaron las retenciones de los subsidios al transporte público, entre otras inquietudes.

Los intendentes del País, indicaron que el transporte de pasajeros sigue afectado porque no se envían los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles "que sí se siguen destinando al AMBA. Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior".

También señalaron que "salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos".

"La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios", expresa el documento.