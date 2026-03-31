Agostina Páez prepara su regreso a Santiago del Estero tras dos meses en Brasil: ¿cuándo llega?

La abogada santiagueña acusada de racismo logró avanzar con los trámites migratorios y se espera que llegue al país este miércoles.

Hoy 16:00

La abogada santiagueña Agostina Páez regresará a la Argentina en las próximas horas, luego de más de dos meses en Brasil en el marco de una causa por injuria racial que se tramita en la Justicia de Río de Janeiro.

Según confirmó su padre, Mariano Páez, a Diario Panorama, la joven ya se encuentra realizando los trámites migratorios correspondientes para concretar su salida del país vecino y coordinar su regreso a Santiago del Estero.

Se espera que este miércoles arribe a la Argentina y, posteriormente, se traslade a su domicilio en la capital santiagueña.

El retorno se produce luego de que la Justicia brasileña le concediera un habeas corpus, lo que permitió levantar las restricciones que pesaban sobre ella, como el uso de tobillera electrónica y la retención de su pasaporte. La medida también habilitó expresamente su regreso al país, aunque estuvo sujeta al pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos, cercana a los 18 mil dólares.

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El fallo, emitido por la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, consideró que la permanencia de Páez en Brasil había perdido sustento procesal, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas.

En paralelo, la causa continúa su curso en el ámbito judicial brasileño. En la última audiencia, la acusación unificó las denuncias en su contra y solicitó una pena mínima de dos años de prisión por el delito de injuria racial, con la posibilidad de que sea reemplazada por medidas alternativas.

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Entre los escenarios que se analizan, se contempla que la joven pueda cumplir eventuales sanciones desde la Argentina, en caso de que así lo determine la Justicia.

Mientras tanto, tras semanas de incertidumbre y cambios en las decisiones judiciales, Agostina Páez se prepara para regresar a Santiago del Estero, a la espera de la resolución definitiva de su situación procesal.