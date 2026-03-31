Detienen a sujeto que distribuía pornografía infantil escudado en una mercería

El procedimiento se realizó en el barrio Primera Junta. Está acusado de "publicación, tenencia simple y con fines de distribución, divulgación" de material con contenido sexual de menores.

Hoy 06:12

Un nuevo procedimiento dentro del marco del programa Silencio Cero por las Infancias se realizó ayer en el barrio Primera Junta de la capital santiagueña donde efectivos de la División Trata de Personas y Delitos Conexos detuvo a al dueño de una mercería acusado de publicación y tenencia de material de pornografía infantil, con el aditamento de que en su domicilio además hallaron plantas de marihuana.

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Allí, los investigadores, bajo la mirada de la fiscal Erika Leguizamón –coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual– apresaron a un sujeto de apellido Santillán quien está acusado de publicación, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La medida fue dispuesta a raíz de una investigación que comenzó con un alerta internacional que sindicaba que en la casa del acusado se distribuía y recibía imágenes con contenido sexual infantil, desde algunos meses. Al llegar a la vivienda, los efectivos descubrieron que el sospechoso utilizaba una mercería ubicada en su propio domicilio como una fachada para encubrir sus actividades ilícitas en el mundo digital. Además de un supuesto punto de venta de drogas.

Durante el procedimiento, la policía procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, además de disponer medidas restrictivas sobre la pareja del detenido tras una requisa personal.

Durante la requisa exhaustiva del inmueble, los efectivos policiales se toparon con un escenario que añadió una nueva arista delictiva al legajo del detenido. Al ingresar al primer piso de la vivienda, la policía descubrió que el lugar no solo era un centro de distribución de material digital prohibido, sino también un sitio de cultivo de estupefacientes.

En una de las habitaciones superiores, los uniformados hallaron un vivero de cannabis perfectamente acondicionado. El espacio contaba con un sistema de iluminación artificial de alta potencia, ventilación controlada y equipos de riego diseñados para optimizar el crecimiento de los plantines. El grado de profesionalismo del cultivo indicaba una inversión constante para mantener la producción bajo techo.

Este hallazgo obligó a dar intervención a las autoridades de Narcomenudeo y al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Los investigadores procedieron al conteo y secuestro de las plantas, además de recolectar evidencias sobre el sistema de "indoor" utilizado para el mantenimiento de las mismas.

La infraestructura del lugar permitía el desarrollo de la droga lejos de la vista de los vecinos que frecuentaban la mercería en la planta baja. También dentro del inmueble hallaron envoltorios con marihuana fraccionada, en bagullos, lista para la venta.