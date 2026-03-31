Emotiva despedida a “Pucho” Silighini en La Banda: familiares y amigos le dieron el último adiós

El referente del pádel santiagueño fue velado en Av. Belgrano y San Juan, donde una multitud se acercó a acompañar a sus seres queridos y rendirle homenaje.

Hoy 16:29

En un clima de profunda tristeza y conmoción, familiares, amigos, conocidos y allegados despidieron a Pablo Daniel “Pucho” Silighini, en un velorio cargado de emoción que se llevó a cabo en Av. Belgrano y San Juan, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Profundo dolor por la muerte de “Pucho” Silighini

Desde las primeras horas, una gran cantidad de personas comenzó a acercarse al lugar para darle el último adiós a una figura muy querida, no solo en el ámbito deportivo sino también en lo humano. Abrazos, lágrimas y palabras de consuelo marcaron una jornada en la que el dolor fue compartido por todos los presentes.

Durante la despedida, se vivieron momentos de gran sensibilidad, con muestras constantes de afecto hacia la familia y recuerdos que reflejaron el impacto que “Pucho” dejó en quienes lo conocieron. Su calidez, su compromiso con el pádel y su cercanía con la gente fueron algunos de los aspectos más mencionados por quienes se acercaron a rendirle homenaje.

El velorio se convirtió así en un espacio de encuentro para quienes quisieron acompañar en este difícil momento y despedir a una persona que supo ganarse el cariño de toda una comunidad, dejando una huella imborrable.