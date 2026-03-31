Marco Trungelliti debutó con un triunfazo en el ATP 250 de Marrakech

El tenista santiagueño venció al portugués Henrique Rocha y avanza en Marruecos.

Hoy 17:31

El tenista santiagueño Marco Trungelliti tuvo un debut triunfal en el Grand Prix Hassan II (ATP 250 de Marrakech), al vencer al portugués Henrique Rocha y avanzar a los octavos de final del certamen que se disputa en Marruecos.

El jugador nacido en Santiago del Estero, que había superado previamente la clasificación, mostró un gran nivel para imponerse por 7-6 (5) y 6-2, en un partido que se extendió por poco más de una hora y media de juego.

Trungelliti sigue firme tras superar la qualy

El santiagueño volvió a demostrar su solidez desde el fondo de la cancha y su experiencia en el circuito para sacar adelante un primer set muy parejo que se definió en el tie break, donde marcó la diferencia en los puntos clave.

Ya en el segundo parcial, Trungelliti mostró su mejor versión y dominó el desarrollo para cerrar el partido con autoridad y meterse entre los 16 mejores del torneo.

Su próximo rival en Marrakech

En los octavos de final, el argentino se enfrentará al polaco Kamil Majchrzak, quien viene de eliminar a Juan Manuel Cerúndolo en un exigente encuentro que se definió en tres sets tras más de dos horas y media de juego.

Otros resultados de los argentinos

Por otra parte, Mariano Navone también debutó con victoria en el torneo, mientras que Cerúndolo no pudo avanzar de ronda.

Además, Camilo Ugo Carabelli logró una buena remontada ante el kazajo Timofey Skatov, luego de caer en el primer set, y se impuso por 6-3 y 6-4 en los siguientes parciales.

Ugo Carabelli se medirá ahora con el peruano Ignacio Buse (7° preclasificado) en busca de un lugar en cuartos de final.

De esta manera, Marco Trungelliti vuelve a destacarse a nivel internacional y lleva la bandera del tenis santiagueño a una nueva instancia en el circuito ATP.