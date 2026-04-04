VIDEO: Maravilla Martínez la picó, pero falló el penal y todo Independiente se lo festejó en la cara

A instancias del VAR, Racing tuvo una inmejorable chance para ponerse en ventaja ante el Rojo, pero el delantero quiso cancherearla y desvió su remate.

04/04/2026

Racing Club tuvo una gran oportunidad para ponerse en ventaja en el clásico ante Independiente, pero Adrián Martínez desperdició un penal con una definición poco habitual que terminó generando una insólita situación entre los jugadores del Rojo.

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Cuando finalizaba el primer tiempo, el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó penal tras la intervención del VAR por una mano de Sebastián Valdez dentro del área, luego de una jugada iniciada por Tomás Conechny. En primera instancia, la acción no había sido advertida y además se había marcado una posición adelantada que luego fue corregida.

Un remate inesperado y un festejo que generó confusión

Martínez, conocido por su potencia en este tipo de ejecuciones, optó esta vez por picar el balón, pero su intento tuvo demasiada fuerza y la pelota terminó pasando por encima del travesaño.

La acción provocó la inmediata reacción del arquero Rodrigo Rey y del defensor Kevin Lomónaco, quienes celebraron la acción con euforia e incluso llegaron a abrazar al delantero rival en medio de la jugada.

El gesto generó desconcierto entre los futbolistas de Racing, que en un primer momento interpretaron la situación como una posible provocación.

Una jugada que pudo cambiar el clásico

El penal errado dejó una de las imágenes más llamativas del clásico de Avellaneda y una chance clara desperdiciada para la Academia en un partido siempre cargado de tensión.

La acción rápidamente se volvió viral por lo inusual de la definición y la reacción de los jugadores de Independiente, en un episodio que quedará como una de las anécdotas más curiosas del tradicional duelo.