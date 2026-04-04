Olímpico ganó un duelo clave ante La Unión de Formosa en el Vicente Rosales

En su último partido como local en la fase regular, el Negro se impuso por 87 a 78 por la Liga Nacional de Básquet y se ilusiona con los playoffs.

Hoy 21:50

Olímpico de La Banda consiguió una victoria importante en casa al vencer 87 a 78 a La Unión de Formosa, en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional. El equipo bandeño mostró carácter, variantes ofensivas y supo manejar los momentos del partido para quedarse con un triunfo clave.

El inicio no fue sencillo para el Negro, ya que promediando el primer cuarto José Ascanio tuvo que salir por una molestia muscular cuando era figura con 8 puntos. En ese contexto, la visita se sostuvo con el trabajo en la pintura y el juego de transición. Sin embargo, las respuestas llegaron desde el banco: Franco Vieta y Valentín Forestier le cambiaron la cara al equipo, mientras que Bressan aportó soluciones en ofensiva para cerrar el parcial arriba 22 a 18.

En el segundo cuarto, Olímpico dio un salto de calidad. Con intensidad y eficacia desde el perímetro, logró despegarse en el marcador. Los aportes de Santiago, Montero y Pérez fueron claves para sacar una diferencia de 12 puntos, que luego se amplió con el regreso de Ascanio. Así, el conjunto de Martín Villagrán se fue al descanso largo con una sólida ventaja de 52 a 37.

Tras el entretiempo, La Unión intentó reaccionar con un parcial de 6-0, pero un triple de McKinney frenó el impulso visitante. A partir de ahí, volvió a aparecer la figura de Ascanio, que dominó el juego y permitió estirar la ventaja a 16 puntos. Olímpico cerró el tercer cuarto 70 a 56, con el control del partido en sus manos.

En el último período, el Negro manejó los tiempos con inteligencia y sostuvo la diferencia pese al intento de reacción rival. Con Ascanio como estandarte ofensivo —terminó como goleador con 23 puntos—, el equipo bandeño selló una victoria que lo mantiene en carrera y alimenta la ilusión de cara a la reclasificación.